◇交流戦広島3─6ロッテ（2026年5月28日マツダスタジアム）売り出し中の広島・名原典彦外野手（25）がまた打った。28日のロッテ戦で6回に左前へ運ぶと、7回にも泥くさく三塁内野安打をマーク。連続でスタメン出場した6試合のうち、5試合でマルチ安打を放つ充実ぶりだ。敗戦の中での数少ない光明。試合は追い上げ実らず3―6で敗れ、2014年以来12年ぶりの交流戦開幕3連敗、今季最多タイの借金9となった。まさに気合と根性