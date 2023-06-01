THERAMPAGEの武知海青（28）が28日、都内で初の写真集「BREATH」（主婦と生活社）の発売記念イベントに出席した。自身の名前にちなみ「青い海で撮りたかった」とグアムをロケ地に選び、「思った通りの一冊になった」と力を込めた。4月末に急性虫垂炎のため5日間入院し休養。今月13日にライブで復帰した。「体重は8キロ落ちましたが、今は手術前より元気。手術は初めてでしたが、僕の悪い部分が全部取れたので良かったです」