◇交流戦広島3─6ロッテ（2026年5月28日マツダスタジアム）【大野豊視点】ブルペンデーの中で先発した鈴木は3回まですばらしい投球だっただけに、4回に突如、リズムを崩した要因が何だったのか。自らの一打で先制した直後の4回が大きなポイントと感じた中での2死球。特に2つ目となった西川への死球が痛かった。投球はイニングを積み重ねていくものなので、今後に向けても、しっかりと確認し修正していく必要がある。