◇交流戦広島3─6ロッテ（2026年5月28日マツダスタジアム）日本ハムに在籍した24年6月6日以来の先発だった広島・鈴木は、4回2安打3失点で今季初黒星を喫した。栗林の故障離脱に伴い、今季2度目のブルペンデーで3回まで完全投球。打っても3回1死二塁からプロ初安打となる先制の右前適時打を放ったが、4回に暗転した。2死球と安打で無死満塁を招き、内野ゴロと佐藤の右中間2点二塁打で3失点。「今年初の4イニング目だった