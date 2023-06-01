日本マクドナルドはきょう29日より、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」と「ちいかわ」第2弾を販売する。なお「ちいかわ」を29日に購入する場合、同店公式アプリで配布する「購入券」が必要となる。【画像】ライオンやティラノサウルスに…！「へんしん！マクドナルドロボ」（全8種）ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」は、マクドナルドの店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ全8