新緑の草原に群がる流線形の物体は、裏返された小型のボート。神奈川県相模原市緑区の城山ダム（津久井湖）は、水位低下のため上流部が干上がった状態が昨冬から続いている。春を迎え、人けのないボート乗り場に生えた草が風になびく。「こんな状況は３０年ぶり」。貸しボート店「沼本ボート」を営む井草武夫さん（８１）はため息をつく。県企業庁企業局によると、昨年秋から続く少雨の影響で、相模川水系の三つのダムの総貯水