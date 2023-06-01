「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）反撃を信じたスタンドの祈りは届かなかった。２点差に詰め寄った九回２死。阪神ドラフト１位・立石に打席が巡ったが、カウント２−２からの１５５キロ直球にバットが空を切った。空振り三振で最後の打者となった。６試合ぶりに６番で先発出場するも、試合を通して悔しさが募った。初回は１点を先制し、なおも２死一、二塁で遊飛。２点を追う四回は１死一塁で遊ゴロ併殺に倒れた