日本マクドナルドはきょう29日より、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」と「ちいかわ」第2弾を販売する。なお「ちいかわ」をきょう29日に購入する場合、同店公式アプリで配布する「購入券」が必要となる。【画像】ちいかわたちがマクドナルドのクルーになって登場！（全8種）ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパー