開催：2026.5.29 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 1 - 7 [エンゼルス] MLBの試合が29日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとエンゼルスが対戦した。 タイガースの先発投手はジャック・フラーティ、対するエンゼルスの先発投手はグレイソン・ロドリゲスで試合は開始した。 2回裏、8番 ウェンセール・ペレス 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでタ