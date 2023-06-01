イラン危機が後押ししたUAEの離脱2026年5月1日、産油国UAEはOPECおよびOPECプラスから正式に離脱した。1967年のアブダビ首長国によるOPEC加盟以来、約60年続いてきた関係に終止符を打った形である。UAE政府は、今回の離脱を長期的なエネルギー戦略と生産能力を踏まえた主権的判断と説明している。もっとも、離脱に至る最大の背景には、UAEの生産能力とOPECプラスの生産枠の乖離があった。UAEの不満は今に始まったものではない