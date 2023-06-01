全国高校総体（インターハイ）サッカーの埼玉県予選は５月30日、昨年より２校多い44校が参加して開幕する。決勝は６月14日にNACK5スタジアムで午前11時のキックオフ。埼玉の代表校は2019年度から１枠となっており、優勝校が本大会（７月25日〜８月１日・福島県）の出場権を獲得する。ここ７年、狭き代表枠を巡ってタイトル争いが激化しているが、今回も例年以上の混戦が予想される。２度目の３連覇を狙う昌平、関東高校大会を