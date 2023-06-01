三笘薫不在の左シャドーの有力候補──。そのひとりが、鈴木唯人（フライブルク）だ。“10タイプ”のアタッカーで推進力とテクニックを兼備し、安定感も抜群。今回のワールドカップでブレイクしそうなタレントだが、気掛かりは右肩の状態だ。５月３日のヴォルフスブルク戦で鎖骨を骨折し、一時はワールドカップのメンバー入りも危ぶまれた。結局26人枠に選ばれたものの、コンディションは万全ではない。実際、５月25日からスタ