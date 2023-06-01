札幌市豊平区にあるスーパーです。市指定のごみ袋売り場では「１人１セット限り」と書かれていました。（長南記者）「札幌市指定のごみ袋には１０リットルや２０リットルなど様々なサイズがありますが、１人１組までと購入制限がかけられています」５月２８日朝から始まった「購入制限」。その理由は、２７日から２８日にかけて、指定ごみ袋を扱うおよそ２０００店舗に向けて札幌市から出された通達です。購入制限のほ