世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。皐月賞馬ロブチェンは17番。杉山晴師は「基本的にどの枠でも良かった。そこがこの馬の強みですから。他の馬との兼ね合いを見ながら、どう組み立てていくかジョッキー（松山）と考えます」とイメージした。木曜朝は厩舎周りの運動で体をほぐした。「変わりなく、いつも通りですよ」と順調さを伝えた。