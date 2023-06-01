先進国などに比べて脆（ぜい）弱（じゃく）だとされてきた日本のインテリジェンス（情報収集、分析）機能を強化する道筋が、ようやくついたと言えるだろう。情報収集の司令塔として新設される組織は、外国勢力による不審な活動の把握に努め、安全保障上の脅威を取り除かねばならない。ＳＮＳ上の偽・誤情報には、外国からの工作も紛れ込んでいる。国家情報会議設置法が成立した。この会議は、議長となる首相のほか、外相、防