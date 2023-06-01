防災情報は、その意味が直感的に理解でき、住民の避難行動につながるようなものが理想的だろう。受け手に伝わる情報発信の仕方を工夫していくことが重要だ。気象庁は、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の４種類の災害の際に発出する警報や注意報を、５段階のレベルに分類し、新たな「防災気象情報」として再編した。最も危険度が高いレベル５は「特別警報」で、自宅なら少しでも安全な部屋に移るなど、身の安全の確保が必要な