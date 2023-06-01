欧州カンファレンスリーグは27日、ドイツ・ライプチヒで決勝が行われ、日本代表MF鎌田大地（29）がフル出場したクリスタルパレス（イングランド）がラヨ・バリェカノ（スペイン）を1―0で下し、初優勝した。鎌田はEフランクフルト（ドイツ）時代の21〜22年に欧州リーグ（EL）を制して以来、日本人初となる2度目の欧州カップ戦制覇。クラブに来季のEL出場権をもたらした。今季でクラブを去るグラスナー監督と共に、鎌田が再び欧