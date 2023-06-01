［ニッポンクライシス］第２部「人・くらし」＜５＞（最終回）日本を代表するビジネス街、東京・大手町など一帯の地下には、高温蒸気や冷水が流れる配管が走っている。オフィスビルや駅で使う冷暖房や温水の源になっており、総延長は約３０キロ・メートル。時々刻々と変わる需要に応じて、作業員が２０か所以上のボイラーや冷凍機を遠隔操作している。この操作を人工知能（ＡＩ）で自動化する試験が２月に始まった。背景にある