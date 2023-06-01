世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。ゴンサルベスとのコンビで臨むエムズビギンは大外18番枠。大江助手は「気持ちが入りやすいのでゲートにいる時間が長くないのはいい」と前向きに捉える。24年セレクトセールにて6億4900万円（税込み）で取引された高額馬で、好馬体が光る。「順調ですよ。馬はフレッシュ」と自信を持って送り出す。