自民党外国人政策本部の土地法制に関するプロジェクトチーム（ＰＴ）がまとめた報告案が２８日、判明した。自衛隊基地周辺など安全保障上重要な土地について、日本人か外国人かにかかわらず懸念のある人が取得できないようにする規制を検討するよう促した。同本部は、在留管理制度のあり方などを検討したＰＴなどの報告とあわせて提言にまとめ、近く政府に提出する。政府は今夏に取得規制案の骨格をまとめる予定だ。政府は１月