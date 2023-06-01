来季ルヴァン杯でアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）出場クラブに与えられるノックアウト（KO）ステージのシード枠が「2」になることが28日までに濃厚となった。複数の関係者によると、シード権を得られなかったACL出場クラブ同士によるプレーオフを導入。トーナメント方式は維持されるという。シード権を手にするのは昨季リーグ王者・鹿島（ACLE（1））と百年構想リーグで西地区首位通過の神戸（ACLE（2））。柏（