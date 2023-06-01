［論点皇位継承］＜４＞女性皇族が結婚後も皇室に残れるようにすることは、皇族数を確保する観点から大賛成だ。独身の女性皇族の人生設計に関わるので、早く決めるべきだとの共通理解が与野党で進んでいる。だが、「女性皇族の夫と子は皇族としない」との与党と一部野党の主張には違和感がある。家族は一体であるべきではないか。一つの家族の中に皇族と一般国民がいるのは極めて不自然だ。一般の国民は選挙に立候補できるし