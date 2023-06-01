栃木県上三川（かみのかわ）町の民家で親子３人が死傷した事件で、事件を主導したとみられる４０歳代の男（強盗殺人容疑で逮捕状）が、現場の指示役に通信アプリで「ルパンやる？」とメッセージを送っていたことが捜査関係者への取材でわかった。「ルパン」は窃盗を意味する隠語とされ、警察当局は男が高額な報酬を提示して事件を持ちかけたとみている。事件では、実行役とされる男子高校生４人のほか、現場での指示役とみられ