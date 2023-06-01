ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの武知海青（２８）が２８日、都内で初写真集「ＢＲＥＡＴＨ」（主婦と生活社）の発売記念イベントを行った。急性虫垂炎の療養から復帰して以来、初のイベント出演となった。５月１３日の大阪公演で復帰。現在の体調を尋ねられると「手術前より元気ですね！びっくりです。悪いものが詰まってたんじゃないかなって。とって正解です」と笑顔で復調を宣言した。人生初の手術で５日間入院し、「８キロ落ちた