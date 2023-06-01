「市場にないタイプの冷凍フルーツなので、まだ食べてない人に魅力をどう伝えるかが課題です」と話すアヲハタの前田実咲さん＝東京都渋谷区アヲハタ（広島県竹原市）が2024年8月に発売したパウチ入りの冷凍フルーツ「まるかじゅり」が人気だ。商品企画を担当したアヲハタの前田実咲（まえだ・みさき）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信＝出井隆裕記者）複数の果物の組み合わせを売りに「ピーチ＆グレープフルーツ＆グ