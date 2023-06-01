指揮官が突然姿を消しても、置き去りにされた宿題まで消えるわけではない。巨人は２８日のソフトバンク戦（東京ドーム）に４―８で敗れ、橋上秀樹監督代行（６０）の新体制では２７日の同戦で５―１と初勝利を挙げた直後に再び失速した。最大目標のリーグ優勝、日本一奪回は変わらない。それでも足元には、阿部慎之助前監督（４７）が道半ばで手放した「未完案件」が、重く積み上がっている。阿部前監督は２５日夜、自身の１８