女子プロレス「マリーゴールド」代表のロッシー小川氏（６９）とワールド王者の青野未来（３５）がスターダムに電撃復帰した林下詩美（２７）に向けて惜別のメッセージを送った。２３日の大田区大会でマリーゴールドを去った詩美はスターダム２６日の後楽園大会に電撃登場。?逸材?の古巣への帰還は女子プロレス界に大きな衝撃を与えた。２８日の新宿大会で取材に応じた小川氏は「行くのはわかってたんで。まあその通りになっ