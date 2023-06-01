オランダ１部リーグのフェイエノールトで、今季のリーグ得点王に輝いた日本代表ＦＷ上田綺世（２７）が快挙の要因を明かした。上田はフェイエノールト３年目の今季は３１試合２５ゴールをマークし、チームのリーグ２位に貢献。北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）と３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて、２８日に千葉市内で行われた合宿（３日目）に参加し、大活躍した１年を「満足行くシーズンだったとは言えないが、す