「嫌いな芸能人」騒動の渦中にあるテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜０時１５分）が打ち切られることが２８日、明らかになった。番組の?顔?であるタレントのあのは、アーティストとしての矜持（きょうじ）があり、かねて番組サイドへの不満を抱いていた。番組公式サイトは２８日、声明を発表し「社内及び関係者の方々と協議した結果、６月１５日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました」と報告した。一連の