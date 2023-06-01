本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目を挙げた。力投の中、マウンド上で発した“放送禁止用語”が米放送席で話題となると、日本ファンも反応している。2-0の2回2死のトーバーの打席。制球を乱した大谷は「F*uck！」と叫んだ。中継マイクに拾われると、ドジャース地元