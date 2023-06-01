◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人はソフトバンクに逆転負けを喫し、交流戦開幕カードは２年連続負け越し発進となった。先発した田中将大投手（３７）は５回５安打３失点、５奪三振の粘投も、１点リードの６回から救援陣に託したが、外野陣の連係ミスから逆転を許した。橋上秀樹監督代行（６０）体制で初の連勝も逃したが、一時勝ち越しとなった３回の攻撃や、１軍デビューを