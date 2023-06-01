自衛隊、お笑い芸人など異色の経歴を持つ俳優の福澤重文（じゅうぶん）が、公開中の映画「君のクイズ」（吉野耕平監督）でクイズプレイヤー役を好演し、５０歳にしてブレイクの兆しを見せている。パーマヘアと愛嬌（あいきょう）のある丸顔がトレードマーク。「君のクイズ」ではクイズプレイヤーの馬場役で「関西弁で大阪のおっちゃん的なキャラクター。大阪出身なので、ネイティブの関西弁を披露しています」。キャッチコピー