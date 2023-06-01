◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク８―４巨人（２８日・東京ドーム）ソフトバンク・栗原の勢いが止まらない。７回２死、バックスクリーンへ１試合２発となる１５号ソロ。打点も３８に伸ばし、堂々のリーグ２冠。本塁打は阪神・佐藤輝をも上回る両リーグトップの数字だ。「奇跡です。えぐい。びびってます。自分でも」と初の月間１０本に本人も驚きの表情だった。オープン戦は絶不調で、首脳陣の間で開幕スタメン