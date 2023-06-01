◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―４日本ハム（２８日・甲子園）阪神・藤川監督が、２戦連続逆転負けによる今季初の３連敗を受け止めた。２点を追う９回２死。期待のドラフト１位・立石が空振り三振に倒れ、藤川政権下で初の本拠地３連戦３連敗が決まった。「甲子園のファンの方にはこの３連戦、つらい思いをさせたけど。またチームが強くなる一つのきっかけにもできる」。新庄ハムに圧倒された３日間を振り返り、悔し