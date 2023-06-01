◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日２―１楽天（２８日・バンテリンドーム）中日が終盤の逆転劇で交流戦１３年ぶりの３連勝スタートを飾った。０―１の８回１死二塁から村松が同点打。右手首負傷から３戦ぶりのスタメン復帰した１番打者に代打・阿部が中前打で続き、１死一、三塁から板山が決勝犠飛。金丸も８回１失点と粘って４勝目をたぐり寄せた。井上監督は「滝中くんの自在な投球に惑わされたけど、夢斗が踏ん張って