◆日本ダービー追い切り（２８日・美浦トレセン）第９３回日本ダービー・Ｇ１（３１日、東京）の出走馬１８頭と枠順が２８日、確定した。最多勝記録を更新するダービー７勝目のかかる武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝は、約５年ぶりに美浦トレセンを訪れ、青葉賞馬のゴーイントゥスカイの最終追いに騎乗。「何回勝っても勝ちたい」の闘志を行動で示した。同馬を含め、０２年藤沢和雄元調教師以来となる最多４頭を送り出す上原佑