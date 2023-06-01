◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島３―６ロッテ（２８日・マツダスタジアム）広島は全て逆転負けで、１２年ぶりの交流戦３連敗スタートとなった。ローテの谷間でリリーフ陣の小刻みなリレーも想定し、鈴木に移籍後初先発を託したが、１点リードの４回に一挙３失点した。３回までは完全投球の右腕を新井監督は「（４回は）もったいなかったけど、いいピッチングだった」と責めなかった。試合後には打撃不振で２軍調整して