ＪＲＡが暑熱対策として、来年夏の開催で１日のレース数を従来の１２レースから７レースへの削減を検討していることが２８日、明らかになった。削減される計１２０レース分は３日間開催を増やすなどの対策で、年間レース数は維持される方針だ。番組面では従来、９月頭まで行われていた３歳未勝利戦の終了時期が早まるもよう。ただ、未勝利戦の数はこれまでと同数を確保する方針。札幌、函館を使用する夏の北海道開催はこれまで