東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持していたとして、警視庁は２８日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）を逮捕した。事件を受けて日本協会は、この日の今季始動会見と公開練習を急きょ中止し、都内で説明会を開いた。同日付で佐藤容疑者の日本代表登録を抹消。南部正司技術委員長（５８）らが謝罪し、大麻が強化施設の味の素ナショナルトレーニングセンター（東京・北区）に