日本代表は２８日、北中米Ｗ杯を前にしたアイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）に向け、千葉市内の国内合宿で練習を行った。１６人が参加したこの日から、主将のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が全体練習に合流。２月１１日のサンダーランド戦で左足首の重傷を負って手術し、Ｗ杯前最後の親善試合に間に合った。「世界一」と言い続けてきた遠藤主将が森保ジャパンの先頭に立つ。＊＊＊森保ジャパンに、待ち焦がれた遠