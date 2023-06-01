1999年（平11）の結成から約27年、日本中から愛されたアイドルグループ嵐が31日に東京ドームでラストライブを迎える。連載「感謝の嵐」第5回は、「嵐が社会を動かした」。同志社女子大メディア創造学科教授の影山貴彦氏（63）が嵐の「エンタメ力」は国民的アイドルの中でも別格だと語り、「エンターテイナーの中のエンターテイナー。日本のエンタメ界に大きな歴史を刻んだ5人」と強調し、こう締めた。「嵐の前に嵐なし、嵐の後に嵐