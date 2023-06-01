5月26日から28日に行われたプロ野球DeNA対オリックス（横浜）3連戦で、セレモニアルピッチを務めたアイドルが“3日連続でノーバウンド投球リレー”を達成した。同カードは「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES」として開催され、26日は≠ME櫻井もも（22）が、27日はAKB48伊藤百花（22）が、28日は日向坂46藤嶌果歩（19）が試合に先駆けてマウンドに上がった。櫻井はセットポジションから、伊藤はワインドアップから、きれいな放物線