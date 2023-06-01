ＭＬＢが２８日（日本時間２９日）、次期労使協定に向けて選手会側に「ハードサラリーキャップ制度」を正式に提案したと複数の現地メディアが伝えた。最低年俸総額は福利厚生費を含めて１億７１２０万ドル（約２７２億７０００万円）に、上限が２億４５３０万ドル（約３９０億７０００万円）に設定したという。第一報を伝えた米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＪ・ロジャーズ記者によると、この提案によって、今季から１２球団が