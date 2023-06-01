警視庁は28日、麻薬取締法違反の疑いでバレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持した疑い。これを受け、日本バレーボール協会は佐藤容疑者の代表登録を抹消。味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）で同日予定されていた開幕会見や公開練習は中止され、協会幹部が対応に追われた。9月のアジア選手権（福岡）で28年ロサンゼルス五輪出場権獲得を目指すチーム