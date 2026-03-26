timeleszの松島聡が出演する「PEACH JOHN」のウェブ動画が、5月29日（金）の10時00分に公開予定。それに先駆け、同ブランドの公式YouTubeチャンネルでショートバージョンが公開された。動画では松島が、同日に発売する「PEACH JOHN」の新作ルームウェアを着用。さらに、同日発売となる松島が香りをプロデュースしたルームフレグランススプレーが登場している。【写真】松島聡とルームフレグランススプレーが写ったカットも（ほか