北海道・函館中央警察署は2026年5月29日、傷害の疑いで北斗市に住む会社員の女（30）を逮捕しました。女は27日午後2時ごろから午後5時ごろまでの間、北斗市内の自宅で、同居する10歳未満の小学生の息子に対して、手で顔面を数回殴打するなどの暴行を加え、けがを負わせた疑いが持たれています。警察によると28日午後1時半ごろ、児童相談所からの110番通報で事件が発覚したということです。調べに対し女は「間違いありません」と容