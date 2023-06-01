◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース第1日（2026年5月28日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）主催者推薦出場でツアー初優勝を狙う吉沢柚月（22＝三菱電機）が5バーディー、3ボギーの70で回り、首位と4打差の6位につけた。メルセデスランク1位の佐久間朱莉（23＝大東建託）が66をマークし2週連続首位発進。ささきしょうこ（29＝エスプール）も首位に並んだ。吉沢が好位置につけた。1番で8メ