NY株式28日（NY時間15:04）（日本時間04:04） ダウ平均50598.20（-46.08-0.09%） ナスダック26905.14（+230.41+0.86%） CME日経平均先物65760（大証終比：+1200+1.83%） 欧州株式28日終値 英FT100 10425.96（-79.05-0.75%） 独DAX 25092.25（-85.55-0.34%） 仏CAC40 8188.87（-19.02-0.23%） 米国債利回り 2年債 4.023（-0.010） 10年債 4.453（-0.030） 30年債 4.984