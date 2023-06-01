大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年5月27日(日本時間28日) ロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」の"リアル二刀流"で先発出場、打っては9号先頭打者アーチ、投げては6回ノーヒット、1失点投球で5勝目をマークした。 前日26日(同27日)、右手甲に死