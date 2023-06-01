◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月28日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が28日（日本時間29日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場。5―0の4回1死二塁の第3打席で、モリスから左前にポトリと落とす（転がったゴロの打球は遊撃手が捕球）適時二塁打をマークした。これで打点は41。20本塁打とともに、リーグトップタイとなり同「2冠」に浮上した。三振数も現在79でリーグワ